Новости
Со следующего года вступит в силу новый приказ Главного таможенного управления КНР по импорту пищевой продукции

А что для рыбы: Россельхознадзор прокомментировал новые требования Китая

С 2022 г. вступит в силу новый приказ Главного таможенного управления КНР по импорту пищевой продукции. Дополнительной аттестации для действующих экспортеров рыбы и морепродуктов не понадобится, но в дальнейшем требования документа будут распространяться и на них, сообщили в Россельхознадзоре.

С 1 января 2022 г. вступит в силу приказ Главного таможенного управления Китая № 248 «Положения КНР об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов».

В связи с этим Россельхознадзор обратил внимание на необходимость аттестации российских предприятий, выпускающих такую продукцию, в Реестре экспортеров – ИС «Цербер» - для формирования списка компаний, заинтересованных в экспорте в Китай. В дальнейшем такой перечень планируется направить в ГТУ КНР для аттестации.

В новом регламенте также указано, что регистрационная лицензия будет выдаваться предприятиям на пять лет с необходимостью обновления за три-шесть месяцев до истечения срока регистрации. В ином случае лицензия будет обнулена.

Fishnews обратился в Россельхознадзор с вопросом: как новый приказ соотносится с переаттестацией, провести которую китайская сторона потребовала в конце прошлого года.

«Новые требования КНР регламентируют процедуру аттестации предприятий, заинтересованных в экспорте в страну, но не имеющих необходимой для этого аккредитации. Компании, которые уже экспортируют животноводческую продукцию в Китай, аккредитованы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре напомнили, что переобследование российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов проводится по требованию китайских коллег, которое связано с усилением Китаем мер по предотвращению заноса COVID-19. Эта работа не связана с приказом ГТУ КНР № 248, отметили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

«На сегодняшний день в Китай отправлены досье 446 российских предприятий/судов. Мы планируем завершить эту работу в возможно короткий срок», - рассказали в ведомстве.

Вместе с тем в дальнейшем действие приказа ГТУ КНР № 248 будет распространяться на уже включенные предприятия и суда. Это означает, что раз в пять лет будет необходимо предоставлять документы на переаттестацию этих объектов для сохранения права поставок в Китай. Кроме того, будет проводиться выборочная инспекция объектов китайскими специалистами.

Россельхознадзор пообещал в ближайшее время направить запрос в ГТУ в том числе для того, чтобы прояснить, с какого момента будет отсчитываться срок в пять лет: с момента принятия закона или фактического включения предприятия/судна. Также служба рассчитывает выяснить, будут ли засчитаны документы, предоставляемые Россельхознадзором в отношении предприятий/судов в рамках нынешней перепроверки.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРкитайроссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Все материалы

Интервью

Генеральный директор группы комппаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ

Генеральный директор группы комппаний «Русский краб»

Александр САПОЖНИКОВ

Усиливаемся на всех основных рынках

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Марикультуре ДФО необходимы крупные игроки

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Охотоморская минтаевая путина 2021 года может войти в историю

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Учитывать вклад предприятий – это справедливо

Все интервью

Личное мнение

Председатель совета директоров, генеральный конструктор ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания» Олег БРАТУХИН

Председатель совета директоров ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания»

Олег БРАТУХИН

Трагедия «Скорпиона» требует системного анализа и взвешенных решений

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России

Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Баренцево море копит мусор всей Атлантики

Все материалы

Крупным планом

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья проанализировала, к каким результатам привело выполнение «рыбного» раздела дорожной карты ФАС. Фото пресс-службы ведомства

К чему привела дорожная карта ФАС

Средний вылов сардины на судосутки за последние четыре года поступательно увеличивался. Если в 2017 г. он составлял 2,5 тонны, то в 2020 г. – 111 тонн

Результаты пелагической путины – 2020: бочка меда и ложка дегтя

Новый флагман Архангельского тралового флота «Баренцево море» перед выходом на промысловые испытания. Фото предоставлено АТФ

Новый траулер АТФ испытывают большой рыбалкой

Вопросы развития автоперевозок рыбопродукции с Дальнего Востока обсудили на круглом столе во Владивостоке. Фото предоставлено компанией «Нерей»

Рыба выбирает простые дороги

Все материалы

События

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.