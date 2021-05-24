А что для рыбы: Россельхознадзор прокомментировал новые требования Китая

С 2022 г. вступит в силу новый приказ Главного таможенного управления КНР по импорту пищевой продукции. Дополнительной аттестации для действующих экспортеров рыбы и морепродуктов не понадобится, но в дальнейшем требования документа будут распространяться и на них, сообщили в Россельхознадзоре.

С 1 января 2022 г. вступит в силу приказ Главного таможенного управления Китая № 248 «Положения КНР об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов».

В связи с этим Россельхознадзор обратил внимание на необходимость аттестации российских предприятий, выпускающих такую продукцию, в Реестре экспортеров – ИС «Цербер» - для формирования списка компаний, заинтересованных в экспорте в Китай. В дальнейшем такой перечень планируется направить в ГТУ КНР для аттестации.

В новом регламенте также указано, что регистрационная лицензия будет выдаваться предприятиям на пять лет с необходимостью обновления за три-шесть месяцев до истечения срока регистрации. В ином случае лицензия будет обнулена.

Fishnews обратился в Россельхознадзор с вопросом: как новый приказ соотносится с переаттестацией, провести которую китайская сторона потребовала в конце прошлого года.

«Новые требования КНР регламентируют процедуру аттестации предприятий, заинтересованных в экспорте в страну, но не имеющих необходимой для этого аккредитации. Компании, которые уже экспортируют животноводческую продукцию в Китай, аккредитованы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре напомнили, что переобследование российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов проводится по требованию китайских коллег, которое связано с усилением Китаем мер по предотвращению заноса COVID-19. Эта работа не связана с приказом ГТУ КНР № 248, отметили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

«На сегодняшний день в Китай отправлены досье 446 российских предприятий/судов. Мы планируем завершить эту работу в возможно короткий срок», - рассказали в ведомстве.

Вместе с тем в дальнейшем действие приказа ГТУ КНР № 248 будет распространяться на уже включенные предприятия и суда. Это означает, что раз в пять лет будет необходимо предоставлять документы на переаттестацию этих объектов для сохранения права поставок в Китай. Кроме того, будет проводиться выборочная инспекция объектов китайскими специалистами.

Россельхознадзор пообещал в ближайшее время направить запрос в ГТУ в том числе для того, чтобы прояснить, с какого момента будет отсчитываться срок в пять лет: с момента принятия закона или фактического включения предприятия/судна. Также служба рассчитывает выяснить, будут ли засчитаны документы, предоставляемые Россельхознадзором в отношении предприятий/судов в рамках нынешней перепроверки.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews