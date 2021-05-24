Василий Глущенко: Аквакультура получила универсальные ветправила

Новые ветеринарные правила содержания рыб разработаны с учетом современных направлений и технологий аквакультуры, включая выращивание в УЗВ и садках, но важно обкатать их на практике, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».

С 1 сентября вступают в силу новые ветеринарные правила содержания рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения, выращивания, реализации и акклиматизации, утвержденные Минсельхозом. Процесс разработки и принятия документа растянулся на несколько лет.

Первые редакции проекта правил вызвали массу замечаний со стороны рыбоводного сообщества – от формулировок, не учитывающих особенности выращивания рыб, до избыточных требований, навязываемых аквакультурным хозяйствам. В итоге финальный вариант ветеринарных правил Минсельхоз утвердил только в конце декабря 2020 г. (14 мая приказ был зарегистрирован Минюстом).

На всех этапах этого процесса Ассоциация «Росрыбхоз» принимала активное участие в формировании, обсуждении, доработке и согласовании правил, последовательно отстаивая интересы рыбоводов-практиков. «На мой взгляд, предыдущая версия правил, принятая еще в советское время, в определенных аспектах была более понятной, конкретной и полезной для рыбоводов, но она не учитывала новые технологии, новые виды аквакультуры, новые условия», – рассказал Fishnews председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко.

Он обратил внимание на более универсальный характер обновленных ветправил, которые охватывают практически весь спектр разводимых гидробионтов, тогда как раньше эти нормы относились в основном к прудовому рыбоводству. «Новые правила включают профилактические мероприятия для разных форм и направлений аквакультуры. Их можно применять при выращивании рыбы и в садках, и в бассейнах, и в установках замкнутого водоснабжения», – прокомментировал руководитель ассоциации.

По его словам, бизнес-сообщество в целом готово к работе в новых условиях. Несмотря на то, что период отсутствия ветправил подзатянулся, фактически рыбоводы выполняли и те рекомендации, которые были раньше, и те, которые появлялись в процессе разработки документа.

«Сейчас приказ вышел, правила официально начнут действовать с осени. Там есть, конечно, некоторые шероховатости, но у нас изначально была договоренность, что мы поработаем и посмотрим, нужны ли какие-то изменения или дополнения. Если потребуется, то будем их вносить», – отметил Василий Глущенко.

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