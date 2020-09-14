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Карпы, выращенные в подмосковном рыбоводном хозяйстве

Ветправила для аквакультуры на финишной прямой

Разработчики ветеринарных правил содержания рыб сняли основные разногласия с экспертами и бизнес-сообществом. В Ассоциации «Росрыбхоз» надеются, что это позволит отрасли наконец-то получить новые ветправила.

Многолетняя работа над новой редакцией «Ветеринарных правил содержания рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения, выращивания, реализации и акклиматизации» близится к завершению. При обсуждении проекта правил 4 сентября на заседании рабочих групп по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства и в сфере животноводства вновь были озвучены замечания аквафермеров.

9 сентября они рассматривались на совещании в Минсельхозе с участием представителей бизнес-сообщества и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). «В целом нам удалось найти консенсус, особенно по двум пунктам, которые были сформулированы очень странно, противоречили интересам рыбоводства и аквакультуры и ранее не фигурировали ни в каких документах», – рассказал Fishnews председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз», член рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства Василий Глущенко.

Один из этих пунктов предписывал всем водным объектам, в которых содержится или выращивается рыба, в том числе прудам, иметь независимую водоподачу. Второй требовал спускать воду из карантинных прудов только в канализацию или в отстойник, который не соединяется ни с каким водоемом.

«Мы обратили внимание, что в прудах, которые образованы водоподпорными сооружениями на водотоках, независимой водоподачи не может быть в принципе в силу устройства таких водоемов. У них есть только один источник питания – тот самый водоток, и они, как правило, образуют сквозной каскад прудов, которые заполняются водой друг за другом и в обратном порядке осушаются. Для таких прудов мы просили прописать исключение», – отметил Василий Глущенко.

Возражения рыбоводов вызвала и попытка навязать прудовым хозяйствам канализацию, которую они по закону иметь не обязаны. Кроме того, такая норма противоречила бы ветеринарным правилам ЕАЭС, где пруд-отстойник должен не иметь связи только с водоемами рыбохозяйственного значения.

Главным защитником спорных пунктов выступил головной отраслевой институт ВНИРО, который несколько лет назад пытался самостоятельно подготовить эти правила. «К сожалению, при этом не всегда учитывалась специфика среды обитания рыб и их болезней, а очень многие положения правил относились не столько к ветеринарии, сколько к инфраструктуре аквакультуры или технологическим процессам. Если бы первоначально поручили эту работу ВНИИПРХ (в настоящее время филиал по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО), который создавался как Институт прудового рыбного хозяйства, все уже давно было бы сделано и утверждено», – считают в ассоциации.

По словам Василия Глущенко, согласованный текст правил 14 сентября будет еще раз рассматриваться на заседании подкомиссии. «Если наши замечания действительно учтены, то мы примем положительное решение, – подчеркнул он. – Самое главное, что пятилетняя эпопея с принятием новых ветеринарных правил в аквакультуре наконец-то заканчивается и проект практически на выходе. Потому что рыбоводам эти ветеринарные правила очень нужны».

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