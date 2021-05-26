Ямал стал производить больше рыбной продукции

В Ямало-Ненецком автономном округе увеличивается выпуск готовой рыбопродукции. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. показатель вырос на 66 тонн.

С начала года предприятия ЯНАО в общей сложности произвели более 870 тонн различной рыбной продукции, в том числе свыше 300 тонн консервов, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона.

В прошлом году к переработке рыбного сырья в округе подключились еще две организации. Всего в ЯНАО, согласно региональному реестру рыбоперерабатывающих предприятий, шесть таких производств: три в Салехарде и по одному в Ноябрьске, Надыме и Тарко-Сале.

Все предприятия, включенные в реестр, получают из окружного бюджета государственную финансовую поддержку.

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