07 сентября 2020 года

Рыбную отрасль Ямала стимулируют через госпрограмму

В Ямало-Ненецком автономном округе с начала года выловили более 5 тыс. тонн рыбы. В региональной госпрограмме развития АПК прописаны меры стимулирования отрасли.

С середины июня, после открытия летней путины, на магистрали Оби наступил основной период добычи сиговых видов рыб. К сентябрю ямальские предприятия добыли в общей сложности около 500 тонн чира, пеляди, сига-пыжьяна, омуля. Общая промышленная квота на эти виды по рекам и озерам в 2020 г. составляет порядка 2 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Добыча ряпушки – единственного сигового вида, который сегодня не квотируется, пока составляет более 450 тонн. Основной объем этой рыбы планируют добыть предприятия Тазовского района во время массового осеннего хода, который ожидается в ближайшее время», - рассказал директор профильного департамента Виктор Югай.

Мероприятия для стимулирования в отрасли включены в госпрограмму ЯНАО «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 гг.». В рамках этой программы до конца сентября в округ предполагается доставить три новых несамоходных изотермических плашкоута для предприятий. Кроме того, по данным региональных властей, ведется модернизация девяти единиц промысловой техники. За два предыдущих года в регионе капитально отремонтировали 24 плашкоута. Также благодаря госпрограмме два рыбхозяйственных предприятия получили гранты - 15 млн и 14,1 млн рублей на развитие.

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