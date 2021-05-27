Минсельхоз предложил новый проект ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы
Министерство сельского хозяйства представило новый проект порядка назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и непереработанной рыбопродукции.
Проект опубликован на сайте regulation.gov.ru. Полное название документа - «Об утверждении Ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и непереработанной рыбной продукции из них, предназначенных для переработки или для реализации на розничных рынках».
Под действие документа в случае его принятия будут попадать :
- пресноводная и морская рыба (живая, сырец, охлажденная, мороженая,
- иглокожие, моллюски, ракообразные (живые, свежие, охлажденные),
- мороженые пресноводные и морские водные беспозвоночные,
- другая непереработанная пищевая продукция из рыбы и водных беспозвоночных.
Речь идет о продукции предприятий, а также граждан, которые направляют рыбу и водных беспозвоночных на переработку или на розничные рынки. Если граждане получают продукцию для личного потребления, то на них приказ распространяться не будет.
Ранее Минсельхоз выставлял для обсуждения два проекта - по ВСЭ морской рыбы, морских водных беспозвоночных и непереработанной продукции из них и по ВСЭ пресноводной рыбы, пресноводных водных беспозвоночных и рыбной продукции.
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