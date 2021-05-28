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Семья косаток. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника

Наука ищет методы противодействия косаткам-нахлебницам

Конкуренция рыбаков и косаток на ярусном промысле палтуса – один из немногих примеров, где человек явно проигрывает. Хотя новые подходы оставляют надежду на решение этой проблемы в будущем.

От конкуренции до грабежа

Рыбный промысел – прямой конкурент морским млекопитающим, поскольку претендует на те же виды рыб, которыми кормятся тюлени, дельфины и другие обитатели океана. Как правило, человек легко выигрывает это соревнование, но бывает, что и морские хищники оказывают ему достойную конкуренцию.

«Например, ярусный промысел палтуса в некоторых районах Дальнего Востока, практически прекратился из-за массового выедания косатками», – рассказал на пресс-конференции 26 мая заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Большой проблемой назвала нахлебничество – явление, когда морские млекопитающие снимают улов со снастей рыбаков, эксперт Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Татьяна Шулежко. «Рыбаки при этом несут огромные потери. Это не только потеря улова, это и порча снастей, оборудования, это временно-финансовые затраты», – отметил она.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по результатам исследований, проводимых в течение десяти лет, выяснилось, что косатки снимают с ярусов около 20% уловов палтуса в Охотском море. Для Берингова моря эта цифра пока заметно меньше. Причем количество таких животных-нахлебников, по оценкам ученых, держится в пределах 150 особей.

Как ни странно, объект устремлений морских хищников – палтус – совсем нетипичный вид для рациона косаток. Все-таки это глубоководная рыба. Но когда рыбаки подтягивают его ближе к поверхности, можно сказать, стол для косаток накрыт.

Встретил косатку – убегай

Хотя по всему миру группы ученых, отдельные компании и сообщества рыбаков ищут варианты решения этой проблемы, по-настоящему эффективных способов пока не найдено. Испытывались самые разные методы отпугивания – акустические, химические, электрические, магнитные, но без особого успеха. Более действенным оказалось физическое ограждение улова, опробованное на промысле угольной рыбы и клыкача, но его применение обходилось слишком дорого.

«В конце концов большинство рыбаков остановилось на так называемых поведенческих способах, – рассказала Татьяна Шулежко. – Это просто уход от места встречи с хищником минимум на расстояние 40-50 морских миль, либо более быстрая выборка порядка, либо лов рыбы в другие сезоны, что не всегда возможно и не для всех видов. Это хоть как-то помогает». Правда, оборотной стороной такой тактики становится рост расходов рыбаков на топливо – до 60-80%.

«Налицо необходимость как-то учитывать проблему косаток при расчете степени освоения квот. Потому что косатка – это настоящий форс-мажор», – выразила мнение эксперт. Она напомнила, что ассоциация неоднократно направляла такие запросы, поскольку сейчас рыбаки несут двойные потери – сначала у них крадут часть улова, а потом их же могут лишить квоты за неосвоение.

Высокотехнологичный подход показал определенные результаты с некоторыми другими видами морских млекопитающих. В ходе одного из экспериментов на кашалотов, которые снимали уловы белокорого палтуса, стали ставить спутниковые метки. В результате рыбаки получили карту, где в реальном времени отображается местонахождение хищников, и могут понять, в каких районах стоит вести промысел, а в каких нет.

Возможно, для косаток этот способ тоже мог бы сработать, тем более что они перемещаются группами. В теории достаточно пометить хотя бы одну особь в каждой группе и можно создать такую карту. Правда, сколько времени и денег уйдет на ее составление, большой вопрос.

Кроме того, ученые сомневаются, что мечение таких умных животных, как косатки, в принципе будет эффективным. По словам замдиректора по научной работе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Вячеслава Бизикова, пример с косатками, которых содержали в бухте Средняя, показал, что морские хищники быстро избавляются от спутниковых меток. Остается надеяться на развитие технологий и появление менее травмирующих и более надежных передатчиков.

Безопасность животных в приоритете

Пока же специалисты отраслевых НИИ продолжают наблюдение за косатками на Дальнем Востоке. «Нашим Камчатским филиалом ведется создание фотоидентификационной базы данных по косаткам на ярусном промысле. Эта база данных в совокупности с базами данных фотоидентификации косаток в других районах Камчатского края, а также в Охотском море, позволит нам ответить на вопрос, одни и те же это особи, из одних семей или из разных, из каких экотипов, и дать более конкретные рекомендации по защите и промысла и животных», - уточнил Вячеслав Бизиков.

В этих исследованиях рыбаки активно взаимодействуют с учеными. В частности, предприятия-члены ассоциации «Ярусный промысел» берут на борт научных сотрудников для мониторинга морских млекопитающих.

При этом Росрыболовство видит главной целью не допустить негатива для косаток, подчеркнул Василий Соколов. «Понятно, что мы болеем за промысел, но всё регулирование направлено именно на ограничение промысловой деятельности», – напомнил он.

Определенные ожидания регулятор связывает с разработкой новых орудий лова, например подводных ловушек. «Мы надеемся, что в ближайшее время, во всяком случае код ОСМ уже присвоен этому орудию, будут найдены варианты более эффективного промысла. Но опять же соглашусь, что это настолько умное животное и оно настолько быстро находит варианты обхода любой защиты, что на сколько хватит таких инноваций, непонятно», – предупредил замглавы Росрыболовства.

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