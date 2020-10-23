23 октября 2020 года

С палтусом все непросто

Представители рыбацких предприятий подняли на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета проблемы, с которыми сталкиваются при добыче палтусов.

В 2019–2020 гг. на ярусном промысле черного палтуса сложилась крайне неудовлетворительная обстановка, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

В прошлом году пользователи края освоили суммарную квоту палтуса всего на 59%, результаты нынешнего года также пока неутешительны, рассказал руководитель объединения.

Он привел два фактора, которые, как считают пользователи, оказывают негативное внимание на промысел черного палтуса. Первая проблема, о которой говорят в отраслевом сообществе, это активизация использования для добычи донных жаберных сетей. «Это является одной из причин сокращения запаса палтуса на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Так, на 2021 год по бассейну прогнозируется сокращение общего допустимого улова палтуса на 15% по сравнению с 2020 годом», – заявил Георгий Мартынов.

В ассоциации напомнили о рекомендациях по результатам прошлого заседания ДВНПС ограничить этот вид промысла. АРПП предложила такие меры, рассказал президент объединения.

Вторая проблема – нахлебничество косаток. По словам Георгия Мартынова, высокоэффективных решений этой проблемы до сих пор не найдено. «В результате промысел черного палтуса пассивными орудиями лова становится неэффективным и нерентабельным. При этом предприятия не в состоянии освоить выделенные квоты, несмотря на выставление флота и осуществление промысла», – подчеркнул президент ассоциации.

По палтусам наблюдается сокращение общего допустимого улова, связанное с естественным снижением запасов, обрисовал ситуацию с ресурсом руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Алексей Байталюк. Он также обратил внимание, что на фоне снижения ОДУ часть предприятий переходит с традиционного ярусного промысла на работу жаберными сетями. В 2020 г. доля этих орудий добычи в вылове палтуса Западно-Беринговоморской зоны возросла где-то в четыре раза.

На экономические показатели работы рыбаков, безусловно, влияет нахлебничество косаток, подчеркивают ученые. Причем пресс со стороны этого морского зверя усиливается.

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина Шпигальская выступила на совете с отдельным докладом по проблеме нахлебничества. «В КамчатНИРО в 2018 году обратилась Ассоциация «Ярусный промысел» с предложением о выполнении научно-исследовательской работы, которая бы ответила на вопросы о системе взаимоотношений промысла черного и белокорого палтусов и морских млекопитающих в Охотском и Беринговом морях», – рассказала глава филиала.

Исследования показали, что в Охотском море косатки «специализируются» на черном палтусе. Средний улов на порядок без этих морских млекопитающих в районе выборки примерно в три раза выше, чем там, где они есть.

По предварительным оценкам, потери улова черного палтуса от косаток в Охотском море по массе колеблются от 11 до 19%.

Сведений по влиянию косаток на промысел палтуса в Беринговом море немного. В 2020 г. наблюдатели зафиксировали, что из 90 порядков, выставленных на палтуса (и черного, и белокорого), косатки объели уловы с 9 порядков (10%). Анализ показал, что косатки потенциально могут быть причиной потери примерно 6% улова белокорого палтуса и 24% улова черного. Хотя здесь морской зверь не оставляет следов, поэтому данные приблизительные.

Оценивалась также эффективность разных методов минимизации влияние косаток на промысел, сообщает корреспондент Fishnews. По мнению ученых, перспективно спутниковое мечение, хотя и здесь требуются дальнейшие исследования.

АРПП предложила считать форс-мажором ситуацию, когда предприятие, ведущее специализированный ярусный промысел палтуса, не освоило в 2019–2020 гг. 70% квоты. И, таким образом, не расценивать это недоосвоение как основание для расторжения договора на долю квоты. С предложением учесть сложности, с которыми из-за косаток столкнулись рыбаки, выступили и другие отраслевые объединения.

Однако в Росрыболовстве считают, что с юридической точки зрения такое решение принять не удастся. Председатель ДВНПС, замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил подумать над выходом из ситуации.

Еще одну проблему поднял президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Михаил Зайцев. Ряд пользователей осваивают палтуса в качестве прилова, но объемы таковы, что выбирается общий допустимый улов и предприятия, ориентированные на спецпромысел этого объекта и имеющие договоры, не могут работать. Как отметил руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, такая ситуация наблюдается и по другим видам водных биоресурсов. Тему регулирования прилова планируется обсудить отдельно – такое поручение дал председатель ДВНПС, замглавы Росрыболовства.

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