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РРПК наградила юных мультипликаторов. Фото пресс-службы компании

Рыбаки поддержали юных мультипликаторов

Русская рыбопромышленная компания подвела итоги конкурса на лучший мультфильм, созданными учащимися подшефной школы для глухих и слабослышащих ребят. Победители награждены поездкой на киностудию «Союзмультфильм».

На конкурс были представлены два мультфильма, над которыми дети работали несколько месяцев, — «Встреча с ларгой» (6+) и «Тайна минтая» (6+). Выбранные ребятами сценарии касаются актуальных на сегодняшний день тем — забота об окружающей среде, любовь к морю и его обитателям, рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК. Первый мультфильм показал многообразие морской фауны и познакомил зрителей с семейством тюленей. Вторая работа юных мультипликаторов рассказала о пользе дикой морской рыбы — минтая. Сюжет мультфильма воспроизводит детский морской комикс «Тайна минтая», выпущенный Русской рыбопромышленной компанией.

«Дети и преподаватели проделали огромный труд. Уже виден большой прогресс в создании мультфильмов. Приятно, что ребята активно пользуются оборудованием студии, работают в профессиональных редакторских программах, подолгу трудятся над созданием новых картин, - прокомментировал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. - Важно, что преподаватели учат детей обращать внимание на актуальные экологические вопросы. Самое главное, чтобы юным мультипликаторам нравился этот процесс, а мы, со своей стороны, будем помогать».

По словам директора школы, для детей с нарушением слуха очень важен такой вид деятельности. В мультстудии они рисуют, узнают что-то новое, расширяют свой кругозор.

«Конкурс анимации — радостное событие для нашей школы. Ребята долго учились азам этого дела, чтобы создать собственный мультфильм, - рассказала директор коррекционной школы-интерната Лариса Новикова. -Наши гости сегодня убедились, что педагоги в каждом ребенке смогли найти таланты - художника, мультипликатора. И на этом конкурсе каждый из них получил свою минуту славы!».

Напомним, в конце 2019 г. Русская рыбопромышленная компания взяла шефство над воспитанниками коррекционной школы-интерната I вида для глухих и слабослышащих детей. При финансовой поддержке компании на базе школы создана мультипликационная студия, в которой занимаются ребята. Для работы творческой лаборатории РРПК приобрела цифровые и световые планшеты, кронштейны, специальный акустический экран для записи чистого звука, диктофоны и программное обеспечение. Компания также оплачивает работу педагога студии.

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Fishnews

  • РРПК наградила юных мультипликаторов. Фото пресс-службы компании
  • Дети и преподаватели проделали огромный труд, отметил гендиректор Русской рыбопромышленной компании Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК
  • Свое творчество юные мультипликаторы посвятили обитателям моря. Фото пресс-службы РРПК
  • Ребята создают собственные шедевры в мультстудии. Фото пресс-службы РРПК
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