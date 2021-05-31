Холодильник на 15 тыс. тонн рыбы построят в Приморье

В Приморском крае компания «Колд Трейд» введет в строй новые морозильные мощности на 15 тыс. тонн. Промышленный аммиачный холодильник будет обслуживать рыбоперерабатывающий завод «Доброфлота» в городе Большой Камень.

Договор на проектирование, поставку, монтаж и пусконаладку оборудования и материалов для промышленного холодильника заключили в 2020 г., сообщил Fishnews генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко. В начале 2021 г. компания отгрузила комплект оборудования и материалов. Сейчас ее специалисты ждут строительной готовности объекта для начала монтажных работ и запуска холодильника.

Проект предусматривает 9 низкотемпературных камер хранения готовой замороженной продукции с температурой -25ºС и общую охлаждаемую зону экспедиции с температурой +5ºС. Общая площадь здания – 8,7 тыс. кв. м. Суммарная вместимость камер хранения составит 15 тыс. тонн при суточном обороте продукции до 1,8 тыс. тонн.

«Будет применена энергоэффективная централизованная аммиачная система холодоснабжения с насосной подачей жидкого аммиака в приборы охлаждения. Предусмотрено использование промышленных воздухоохладителей с шаговой ламелью 20-10 мм, что в несколько раз снижает интенсивность образования «снежной шубы» и в разы увеличивает эффективность воздухоохладителей», – отметил Павел Клименко.

Также проект предполагает использование промышленных испарительных конденсаторов, это существенно снижает давление конденсации и потребление электроэнергии всей холодильной установкой. Для обеспечения безопасности в местах работы людей (в зоне экспедиции) будет использоваться не аммиак, а промежуточный хладоноситель – раствор пропиленгликоля.

Как и в некоторых ранее реализованных проектах «Колд Трейд», например, новом морозильном складе в Хабаровске, в большекаменском холодильнике будет система рекуперации тепла для обогрева грунтов под низкотемпературными камерами.

«Система рекуперации позволит собирать и направлять в нужное русло теплоэнергию, сбрасываемую в атмосферу с конденсаторов. По сути это бесплатная энергия. Обогрев грунтов нужен для предотвращения замерзания и образования ледяных линз в грунтах, что предохраняет фундамент и несущие конструкции холодильника от разрушений», – подчеркнул собеседник Fishnews.

Кроме того, разработчики предусмотрели систему мониторинга и контроля концентрации аммиака в воздухе компрессорного помещения (ХКЦ) и технического этажа, где располагаются аммиачные трубопроводы и распределительные станции. Это позволит предотвращать аварийные ситуации.

Для организации работы системы холодоснабжения будут использоваться три аммиачных компрессорных агрегата собственного производства компании «Колд Трейд» на базе шотландских компрессоров Howden с электромоторами установленной мощностью 230 кВт. В их работе применяются частотные преобразователи, что позволяет снизить потребление электроэнергии при неполной нагрузке компрессоров.

«Суммарное максимальное потребление электроэнергии трех агрегатов составит всего 569 кВт, что на 70% ниже в сравнении с аналогичной фреоновой системой с полугерметичными компрессорами коммерческого назначения. Общее потребление электроэнергии всей холодильной установкой не превысит 950 кВт», – обратил внимание глава компании.

Вместе с комплектом холодильного оборудования «Колд Трейд» поставит и смонтирует оборудование системы приточной вытяжной вентиляции для ХКЦ.

«На сегодняшний день применены современные решения автоматизации и контроля безопасной работы оборудования с главной и основной целью – снизить суммарное потребление электрической энергии. При этом мы придерживаемся в целом классических проверенных, простых и эффективных решений, разработанных и внедренных еще в советские годы. Все новое – это хорошо забытое старое. Проверенные классические решения в сочетании с современными технологиями и начинками позволяют нам достичь высоких показателей работы системы в целом по всем фронтам, которые беспокоят конечного заказчика при эксплуатации: стоимость, надежность, долговечность, простота в эксплуатации», – подчеркнул Павел Клименко.

ООО «Колд Трейд»

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