Северо-западный Сахалин откроет путину с июля

На Сахалине определили период добычи горбуши и кеты для промышленного и традиционного рыболовства на северо-западе острова - от мыса Елизаветы до мыса Погиби. Путина там стартует 1 июля и завершится 31 августа.

Сроки установила региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Как сообщает корреспондент Fishnews, по дате окончания лова возможна корректировка в зависимости от фактических подходов лососей.

Также комиссия установила предприятиям объемы вылова красной рыбы для освоения на Северных Курилах. Путина здесь откроется в июне.

Всего прогноз по вылову лососей в Сахалинской области – около 45 тыс. тонн. Низкие подходы горбуши побудили предусмотреть жесткие меры регулирования промысла на Сахалине.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews