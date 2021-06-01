Ассоциации просят исключить риски потери времени для промысла

Вопрос с внесением изменения в промысловые билеты, который в начале весны поднимали отраслевые ассоциации, по-прежнему актуален. Его решение важно для эффективной работы флота, отметили главы объединений на конференции Fishnews.

Промысловая практика порой требует оперативного изменения видов водных биоресурсов, указанных в разрешении на вылов. Однако не все территориальные управления Росрыболовства считают, что допустимо вносить такие поправки, – практика здесь разнится. При этом оформление нового разрешения и доставка его на судно требуют времени и дополнительных финансовых затрат.

Эта тема рассматривалась в апреле на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. По итогам ДВНПС теруправлениям были разосланы письма с рекомендациями, допускающими добавлять объекты в разрешения. Однако точка до сих пор не поставлена.

«Проблема актуальная, она сохраняется», – отметил на конференции Fishnews Online президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

О важности решения вопроса заявил и руководитель Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Он обратил внимание на то, что внесение изменений по объектам промысла не несет рисков для сохранения водных биоресурсов.

Необходимо дать ясность и обеспечить возможность внесения изменений в действующие разрешения, чтобы исключить риски потери промыслового времени и уловов, считают руководители объединений.

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