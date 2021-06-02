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В Ярославской области торжественно заложили новое судно для рыбаков Камчатки. Фото предоставлено РПЗ «Сокра»

Камчатские рыбаки пополнят флот

В Ярославской области торжественно заложили новое судно для рыбаков Камчатки. Это будет среднетоннажный рефрижераторный траулер проекта Т40В.

Заказчиком является камчатское ООО «РПЗ «Сокра». Эта компания специализируется на прибрежном промысле, обеспечивая в крае порядка 500 рабочих мест. Располагает двумя береговыми заводами по переработке водных биоресурсов (в основном белорыбицы).

Постройку судна ведет Верфь братьев Нобель (Рыбинск) – одно из ведущих предприятий в судостроении и судоремонте на Верхней Волге. Оно входит в состав концерна «Калашников», выпускает военные корабли и гражданские суда.

«Приступая к проекту, мы посетили несколько верфей. Верфь в Рыбинске нам понравилась больше других за счет ее компактности, профессионализма коллектива», – рассказал генеральный директор ООО «РПЗ «Сокра» Андрей Обедин.

Генеральный директор РПЗ «Сокра» Андрей ОБЕДИН и директор верфи Дмитрий БЫСТРОВ

В церемонии по закладке рыболовного судна приняли участие Андрей Обедин, директор верфи Дмитрий Быстров, министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский и другие официальные лица. Почетные гости установили на закладную секцию нового траулера памятную табличку, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект Т40В – первый в своем роде и создан специально для Дальнего Востока. Над ним трудились специалисты инжинирингового ООО «Адомат» в Калининграде, имеющие большой опыт проектирования рыболовецких судов различного типа для российских компаний – от малых рыболовных ботов до траулеров. Свой вклад в разработку проекта также внесли камчатские капитаны с учетом своего опыта и знаний об условиях работы в районе нашего полуострова.

Характеристики судна: длина – 44,15 м, ширина – 12 м, высота борта – 5,15 м, скорость – 12 узлов, экипаж – 16 человек. Судно сможет вести промысел донным или пелагическим тралом, снюрреводом. Для хранения сырца будут использоваться DC-танки глубокого охлаждения, заполненные жидким льдом. Это позволит без потери качества доставлять улов для переработки как на береговые заводы, так и на плавбазы в море. Вместимость трюма – более 500 куб. м.

Одна из особенностей траулера – вертикальная форма носа, как у современных представителей ледокольного флота. Передача судна заказчику должна состояться в первом квартале 2023 г. Траулер будет назван в честь одного из камчатских вулканов – «Гамчен».

Фото предоставлены РПЗ «Сокра».

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