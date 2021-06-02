Блок изменений для рыбоводов прошел Госдуму

Депутаты приняли закон, уточняющий правила использования прудов для товарной аквакультуры. Изменения коснутся также перечня видов рыбохозяйственной мелиорации и процедуры регистрации ремонтно-маточных стад осетровых.

Госдума одобрила поправки в третьем чтении на пленарном заседании 2 июня, сообщает корреспондент Fishnews. Председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин отметил, что законодательная инициатива поддерживает малый рыбоводный бизнес, работающий на прудах, – в первую очередь в Центральной России, Нечерноземной зоне. «Мы снимаем бюрократические препоны для развития этого важнейшего направления», – подчеркнул депутат.

Поправки предусматривают внесение изменений в закон «Об аквакультуре…». Он будет содержать следующую формулировку: «В обводненных карьерах и прудах (за исключением прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках и с акваторией площадью более 200 га, если иное не предусмотрено федеральными законами), а также на водных объектах, используемых в процессе функционирования мелиоративных систем, рыбоводные участки не выделяются».

При этом хозяйства, занимающиеся рыбоводством в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках и площадью менее 200 га, должны будут представлять отчетность об объемах выпуска и изъятия объектов аквакультуры.

В Водном кодексе пропишут, что пруды на водотоках с акваторией до 200 га задействуются в работе на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование. Такое же правило установят для прудов площадью свыше 200 га, но образованных до 1980 г., – чтобы сохранить работу действующих предприятий.

Кроме того, в закон «Об аквакультуре…» внесут изменения по ремонтно-маточным стадам осетровых. Их надо будет регистрировать в специальном реестре. Согласно пояснительной записке, это нужно, в частности, для надлежащей реализации положений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Еще один блок изменений уточняет перечень видов рыбохозяйственной мелиорации в законе «О рыболовстве…». К ней будут относиться строительство каналов-рыбоходов, расчистка проток, устьев и русел рек, водопроводящих и сбросных каналов, а также выпуск растительноядных рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения.

Теперь принятый Госдумой закон должен получить одобрение Совета Федерации и отправиться на подпись к президенту.

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