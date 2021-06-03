Юрий Трутнев предложил определить координатора работы в пунктах пропуска

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев выступил за создание единого контрольного органа, который будет координировать функционирование пограничных переходов. Сегодня в пунктах пропуска работает целый ряд госорганов.

Во время поездки в Приморье зампред правительства – полномочный представитель президент Юрий Трутнев провел совещание по проблемам пунктов пропуска, рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

«В 2013 году началось строительство погранперехода «Пограничный» в Приморском крае. Но этот пункт пропуска и другие не достроены. Строительство постоянно переносится на более поздний срок, объемы финансирования увеличиваются. На пунктах пропуска стоит многокилометровая очередь. Такого происходить не должно», – заявил вице-премьер – полпред.

Руководство страны не раз давало поручения по пограничным переходам, но большая часть задач не реализована, признают власти. Не введены пункты пропуска по федеральной целевой программе «Государственная граница Российской Федерации на 2012-2021 гг.», не приняты кардинальные меры по увеличению пропускной способности автомобильных погранпереходов.

Рассматривался вопрос о возможности создания единого контрольного органа, ответственного за координацию работы пограничного перехода. «Есть отдельно пограничные войска, отдельно таможенные службы, Россельхознадзор, Роспотребнадзор. Но они не могут сделать так, чтобы не было очередей на пунктах пропуска, потому что никто не считает себя за это ответственным. Полагаю, правительство должно определить тот орган, который будет отвечать за координацию работы по погранпереходу», – считает Юрий Трутнев.

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