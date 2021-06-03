«Арктические» преференции хотят распространить на КМНС и кооперативы

В Госдуму внесен законопроект о расширении круга потенциальных резидентов Арктической зоны. Речь идет о возможности предоставления такого статуса общинам коренных народов и организациям потребкооперации.

Законодательную инициативу в парламент направило Собрание депутатов Ненецкого автономного округа. Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается внести изменение в статью 2 закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ».

Сейчас статус резидента Арктической зоны может быть предоставлен индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации, имеющей статус юрлица. Авторы законопроекта предлагают дополнить перечень возможных претендентов на преференции общинами коренных малочисленных народов, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (за исключением кредитных) и организациями потребкооперации.

В пояснительной записке отмечено, что эти некоммерческие организации «несут серьезную социальную, культурную нагрузку, реализуют инвестиционные мероприятия, направленные на расширение предоставляемых услуг и их доступности для населения, улучшение их качества».

Кроме того, подчеркивают авторы поправок, общины КМНС «также реализуют инвестиционные проекты, направленные на сохранение и развитие традиционных видов деятельности, прежде всего оленеводства, что также требует серьезных вложений».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews