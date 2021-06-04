«Прибрежка»: к чему пришли законодатели

Депутаты планируют 8 июня рассмотреть во втором чтении проект закона по регулированию прибрежного рыболовства. В документ предложен ряд поправок.

Напомним, что проект изменений закона о рыболовстве, внесенный в ноябре в Госдуму, призван был решить проблемы, с которым столкнулись прибрежники Северного бассейна. Контролирующие органы предъявляли им претензии в связи с обработкой рыбы на борту. В первом чтении поправки были приняты в феврале. Однако затем процесс движения законопроекта затянулся: не обошлось без дискуссий вокруг формулировок документа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в базе Госдумы 3 июня опубликован текст законопроекта с поправками, рекомендуемыми комитетом ГД по аграрным вопросам к принятию.

Изменения предлагается внести не только в федеральный закон о рыболовстве, но и в другие документы. В связи с этим скорректировано наименование законопроекта - теперь это «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Комитет поддержал новое определение прибрежного рыболовства. Если закон примут, оно будет звучат следующим образом: «Прибрежное рыболовство - предпринимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, транспортировке, хранению уловов водных биологических ресурсов и выгрузке уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде и живой, свежей или охлажденной рыбной продукции в морские порты Российской Федерации, в иные места выгрузки, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом».

Измениться, по мнению законодателей, должно положение, посвященное доставке уловов «прибрежки» и произведенной из них на судах продукции. Предложена такая формулировка: «Уловы водных биоресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, в живом, свежем или охлажденном виде, живая, свежая или охлажденная рыбная продукция, произведенная на судах рыбопромыслового флота, подлежат транспортировке, хранению и выгрузке в морские порты Российской Федерации и иные места выгрузки, определяемые органами государственной власти прибрежных субъектов Российской Федерации на территориях таких субъектов, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в целях производства рыбной продукции на производственных объектах (предприятиях), предназначенных для производства рыбной продукции на территории прибрежного субъекта Российской Федерации и (или) торговли на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

В статью по «прибрежке» планируется включить новую часть, согласно которой при работе в таком режиме на судах допускается производство живой, свежей и охлажденной рыбной продукции, виды которой определяются правительством РФ в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

Предложено отказаться от термина «рыбная и иная продукция из водных биоресурсов», заменив его на «рыбную продукцию». Такие изменения планируется внести не только в закон о рыболовстве, но и в закон о ветеринарии, закон о континентальном шельфе, закон об ИЭЗ РФ и закон о внутренних морских водах и территориальном море.

Предлагается исключить из закона о рыболовстве и термин «продукты их (т.е. водных биоресурсов - прим. корр.) переработки».

Размещены также поправки, которые профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить. Среди них, в частности, формулировка об обязательной доставке «на рыбоперерабатывающие предприятия и (или) на объекты розничной торговли в субъектах Российской Федерации».

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