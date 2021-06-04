Рыбная отрасль Японии установила антирекорд

В Японии производство продукции из водных биоресурсов в 2020 г. упало до рекордного минимума за всю историю наблюдений – с 1956 г. В эту статистику вошли показатели и рыбаков, и аквафермеров.

О том, что производство продукции из водных биоресурсов в Японии снижается второй год подряд, пишет китайское информагентство «Синьхуа» со ссылкой на данные правительства Страны восходящего солнца. Спад объясняют изменением гидрологических условий, а также снижением покупательского спроса из-за коронавируса.

По данным профильного министерства Японии, рыбаки и аквафермеры страны в 2020 г. снизили выпуск продукции на 0,5% по сравнению с предыдущим годом – до 4,175 млн тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, особенно сократилась добыча скумбрии – на 16,4%, до 376 тыс. тонн. Падение по сайре составило 35,2% – до 29,7 тыс. тонн. Вылов лосося уменьшился на 0,9% – до 55,9 тыс. тонн.

Отметим, с промыслом сайры сложности испытывают и другие страны АТР.

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