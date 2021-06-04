РЖД повезет вкусные символы регионов

Минсельхоз и Российские железные дороги договорились совместно заняться продвижением региональных брендов. Такой бонус обещают участникам конкурса «Вкусы России» – в прошлом году на нем активно представляли рыбу.

Соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ подписали министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

«Стороны намерены взаимодействовать в области продвижения региональных брендов продуктов питания, в частности в рамках Национального конкурса «Вкусы России», – рассказали Fishnews в пресс-службе аграрного ведомства.

Конкурс «Вкусы России» в прошлом году призван был показать продукты, которыми славятся или могут прославиться разные регионы нашей страны. Участвовала и разнообразная рыбная продукция – волжский лещ, сосьвинская селедка, крымские морепродукты и т.д.

В этом году Минсельхоз собирается повторить опыт с конкурсом. По словам Дмитрия Патрушева, РЖД планируют выступить партнером мероприятий по продвижению производителей региональных брендов.

«Участникам конкурса будут предложены варианты включения их продукции в различные сервисы железных дорог. Кроме того, прорабатываются возможности сотрудничества с операторами питания, продажи гастросувениров, доставки еды к поездам и многое другое», – заявил министр. Он отметил, что все это позволит популяризировать уникальные региональные бренды продуктов питания России.

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