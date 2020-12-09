09 декабря 2020 года

Лучшие рыбные «Вкусы России» определил конкурс

В число победителей конкурса «Вкусы России» вошли «Карельская форель» и продукция из тугуна под брендом «Сосьвинская селедка». Кроме того, финалистами стали «Курский кларий угревидный», «Волжский лещ», «Крымские морепродукты и аквакультура».

Подведены итоги первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», сообщает корреспондент Fishnews. На обсуждение было представлено 508 торговых марок – как широко известных, так и практически неизвестных. В народном голосовании участвовало более миллиона интернет-пользователей. В каждой из 8 номинаций конкурса жюри выбрало по 10 финалистов, а из их числа – по 3 победителя.

В номинации «Загляните на огонек» (бренды, имеющие перспективы по развитию туристического потенциала территории) победителем признали «Карельскую форель» из Республики Карелия.

«Сосьвинская селедка» из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заняла 3 место в номинации «Ярмарка вкуса». В рамках этой номинации состязались группы продуктов, территория происхождения которых - несколько субъектов РФ. Примечательно, что на самом деле «Сосьвинская селедка» - вовсе не сельдь. На самом деле это тугун, а необычное название он получил благодаря месту.

Одним из финалистов стал «Курский кларий угревидный» из Курской области - в номинации «Из нашей деревни» (продукты производителей из населенных пунктов численностью менее 3 тыс. человек). Также в финал вышли «Волжский лещ» (Ульяновская область) - в номинации «Попробуй, полюбишь» (продукты, производимые на территории отдельного субъекта РФ) и «Крымские морепродукты и аквакультура» из Республики Крым - в номинации «Загляните на огонек».

«Победа в этом конкурсе дает участникам не только репутационные преимущества, для победителей будет реализован целый комплекс мер продвижения локальных брендов», - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, возглавивший конкурсную комиссию.

Конкурс «Вкусы России» организовал Минсельхоз. Заявленная миссия состязания — познакомить потребителей с многообразием вкусов нашей страны и показать потенциал развития региональных продуктовых брендов. Предполагается, что конкурс станет ежегодным.

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