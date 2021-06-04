Александр Дупляков: Fishnews собрал уникальную базу знаний

За 15 лет работы медиахолдинг Fishnews накопил уникальную базу информации по всем направлениям рыбохозяйственного комплекса, отмечает президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

«Если требуется срочно найти какие-то данные, можно открыть сайт Fishnews, набрать фразу в поисковике и получить необходимую информацию. В том числе посмотреть ситуацию в динамике, – рассказал руководитель АДК. – Ваша база знаний – результат большой работы и серьезных вложений».

Ассоциация, объединяющая ключевых добытчиков краба, плотно взаимодействует с медиахолдингом больше десяти лет: освещаются важнейшие для промысла решения, публикуются прогнозы науки и комментарии бизнеса.

В целом СМИ сейчас много пишут о рыбной отрасли, но в основном это материалы о проблемах. «Хотелось бы видеть больше позитивных новостей», – отметил президент ассоциации.

Fishnews в этом году исполнилось 15 лет. В структуре медиахолдинга – журнал «Fishnews – Новости рыболовства», ежемесячная газета «Fishnews Дайджест» и интернет-портал Fishnews, ежедневно с понедельника по пятницу освещающий события в отрасли.

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