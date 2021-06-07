Рыбхозсовет дал поручение по участкам для промысла на Сахалине

Сахалинский рыбохозяйственный совет рекомендовал рассмотреть вопросы паспортизации рыболовных участков региона. От распределения акваторий зависит право на промысел лосося.

Агентству по рыболовству Сахалинской области предложено до конца года провести совещание по вопросу паспортизации рыболовных участков при организации составления перечня РЛУ для промышленного лова анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews. Об этом говорится в протоколе СРХС.

Напомним, что по закону перечень рыболовных участков утверждают власти регионов по согласованию с Федеральным агентством по рыболовству.

На майском заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета рыбопромышленники подняли вопрос закрепления рыболовных участков: беспокойства бизнесу добавил законопроект об электронных аукционах. В областном правительстве подчеркнули, что считают важным сохранить принцип распределения участков для промысла.

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