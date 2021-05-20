Рыбаки Сахалина хотят сохранить участки

Правительство Сахалинской области считает важным сохранить принцип распределения участков для промысла. Эта позиция не изменилась, заявили региональные власти.

Вопрос о рыболовных участках рыбопромышленники подняли на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета, сообщает корреспондент Fishnews. Недавно обсуждался законопроект об электронных аукционах по РЛУ, напомнил руководитель Долинской ассоциации рыбопромышленников Александр Ковалев.

«Мы уже своими действиями показали, что мы против. - прокомментировал зампред областного правительства Антон Зайцев, - Наша позиция очевидна: поддерживать местных рыбопромышленников. И принцип, который был ранее, мы не хотим, чтобы менялся».

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов обратил внимание, что законопроект об электронных торгах, содержавший неоднозначную формулировку, не стали рассматривать в третьем чтении и решили вернуть на доработку. Однако есть однозначный посыл, что будет анализироваться использование участков.

«Нам дают достаточно четкие сигналы, что желание переоценить пользование рыболовными участками, безусловно, существует. Хотят посмотреть, что ловили на участках, как перерабатывали на этих участках, насколько были социально погруженными наши предприятия и участвовали в социальной жизни наших регионов», - предупредил Максим Козлов.

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