Законопроект по электронным аукционам просят вернуть на доработку

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил обращения спикерам парламента по законопроекту, меняющему систему распределения участков для промысла.

Напомним, что Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении проект федерального закона о распространении в рыбной отрасли электронных торгов. Согласно документу, для распределения рыболовных участков будут использоваться электронные аукционы, конкурсы останутся лишь для ряда случаев. Статья, посвященная таким исключениям, и вызвала опасения у бизнес-сообщества.

Формулировка, принятая во втором чтении, содержит правовую неопределенность, отметили руководители отраслевых объединений в обращениях к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Из буквального прочтения получается, что участки, на которые к моменту проведения конкурса истек срок действия договора, отправятся на аукцион, заявили в ассоциациях.

В отраслевых объединениях напомнили, что при закреплении через конкурсы учитывается вклад участника в жизнь конкретной территории – уловы, производство на береговых мощностях, обеспечение занятости местных жителей. В случае с аукционами такая связь нарушается.

Регламент Госдумы предусматривает возможность вернуть законопроект к процедуре второго чтения. Координационный совет попросил Вячеслава Володина поддержать доработку резонансной инициативы – с учетом мнения представителей отраслевых объединений и региональных властей, сообщает корреспондент Fishnews.

Обращение подписали председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

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