Россия получила правила поставок рыбы через Циндао

Торговое представительство России в КНР направило в Россельхознадзор информацию о действующих требованиях к поставкам замороженной рыбы и морепродуктов в порт Циндао.

В связи с действующими противоэпидемическими мерами ввоз такой продукции, не имеющей упаковку, в том числе навалом, через порт Циндао в настоящее время запрещен. Разрешены поставки подконтрольных товаров в рефрижераторах или контейнерах. Таможенное оформление и противоэпидемическая проверка каждой партии должны совершаться в течение 48 часов.

Вся рыбо- и морепродукция должна поступать на специализированный склад, установленный властями города, или на один из складов, утвержденных штабом города по борьбе с коронавирусной инфекцией. Там берутся смывы с упаковок товаров, стенок контейнеров и выполняется их тестирование на наличие возбудителя COVID-19 методом ПЦР, а также производится полная дезинфекция грузов.

По имеющейся информации, в городе Циндао 14 таких складов, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Средний суточный объем операций на них суммарно составляет около 200 контейнеров (максимально – 260 контейнеров). Среди этих 14 складов имеются 3 специальных, работающих с российской продукцией. Средний суточный объем операций на них – около 20 контейнеров.

Если результат ПЦР-тестирования упаковок и контейнеров продукции окажется положительным, производится повторное взятие смывов с них и очередное тестирование. Если коронавирус будет выявлен во второй раз, продукция подлежит изъятию и утилизации.

Если ПЦР-тест покажет отрицательный результат, подконтрольные товары будут выпущены в обращение в сопровождении соответствующих разрешительных документов.

В ведомстве обратили внимание, что такие меры принимают в отношении всех поставщиков рыбы и морепродукции в Китай - как из России, так и из других стран.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews