Рыболовам НАО решили ряд проблем

В новую редакцию правил рыболовства для Северного бассейна вошли предложения Ненецкого автономного округа. Это поправки по Карской губе, использованию сетей, добыче рыбы оленеводами для личных нужд.

Новые бассейновые правила рыболовства вступят в силу с 1 сентября. Одно из самых важных предложений НАО, поддержанных на федеральном уровне, – включение Карской губы в состав Северного рыбохозяйственного бассейна.

Эта процедура решит проблему, которая долгое время была общей для рыбаков восточной части округа: жители прибрежных поселков Усть-Кара и Амдерма не могли законно заниматься любительским и традиционным рыболовством.

Кроме того, жители сельских поселений на Печоре смогут ловить рыбу ставными сетями в любом месте на реке без привязки к населенному пункту, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК. Длина сетей – не более 50 м, высота – не более 3 м. Правило будет действовать с 1 декабря до разрушения ледового покрова.

Еще один пункт позволит жителям НАО, зарегистрированным в населенных пунктах на прочих реках, ловить рыбу ставными сетями длиной не более 50 м и высотой не более 3 м. Такая добыча будет разрешена от периода ледостава до 30 июня.

Исключение - реки Несь, Чижа, Шойна, Ручьи, Волонга с притоками Травянка и Кумушка, Великая, Черная (впадающая в Чешскую губу Баренцева моря с притоком Малая Черная), Васькина, Индига с притоком Белая.

Также новая редакция документа позволит оленеводам заниматься рыболовством для личных нужд. Этот промысел разрешат в водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на маршрутах кочевий, временных стоянках и промежуточных базах в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и на особо охраняемых территориях.

В департаменте отметили, что прочие предложения, направленные округом, находятся в работе и будут внесены в бассейновые правила в последующих корректировках.

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