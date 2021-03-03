03 марта 2021 года

Рыбаки НАО ждут Карскую губу

Полярный филиал ВНИРО одобрил включение Карской губы в состав Северного бассейна, сообщили в Ненецком автономном округе. После завершения процедуры жители прибрежных поселков НАО – Усть-Кары и Амдермы – смогут легально ловить рыбу.

«Мы ждали заключение научной организации, которое необходимо для включения Карской губы в состав Северного рыбохозяйственного бассейна. В пятницу, 26 февраля, пришло письмо с положительным результатом. Соответственно, можно ожидать, что изменения будут внесены уже в ближайшее время», — рассказал руководитель департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберт Чабдаров.

Сейчас Карское море входит в Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн. При этом в бассейновых правилах рыболовства Карская губа, находящаяся в юрисдикции Ненецкого автономного округа и омывающая его территорию, не упоминается в перечне водных объектов. В результате жители прибрежных поселков не имеют возможности ловить рыбу и рискуют быть оштрафованы надзорными органами, сообщили Fishnews в пресс-службе департамента.

Напомним, об отнесении Карской губы к Северному бассейну договорились губернатор НАО Юрий Бездудный и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на встрече в январе.

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