АТЭС согласен поскорее договориться по «рыбным» субсидиям

Министры стран – членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества поддержали гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалу в ее стремлении достичь «всеобъемлющего и значимого» соглашения по вредным субсидиям в рыболовстве к 31 июля.

Министры экономики стран АТЭС провели видеовстречу 4-5 июня. В переговорах приняла участие и генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

Заявление по итогам встречи опубликовано на официальном сайте АТЭС, сообщает корреспондент Fishnews. Объединение поддерживает призыв генерального директора ВТО к достижению «всеобъемлющего и значимого соглашения с эффективными правилами» в отношении вредных субсидий для рыболовства к 31 июля 2021 г.

Вопрос чрезмерных субсидий в рыбной отрасли обсуждается уже не первый год. Предполагается, что запрет избыточных мер поддержки позволит сократить переловы в Мировом океане. Между тем некоторые страны добиваются для себя особых условий, позволяющих в той или иной форме оказывать финансовую помощь своим рыбакам.

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