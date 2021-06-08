Индонезия хочет увеличить доходы от рыбной торговли

Республика Индонезия собирается за текущий год получить от экспорта рыбы и морепродуктов 6,05 млрд долларов. Это примерно на 1 млрд долларов больше, чем в 2020 г.

Заявление сделала генеральный директор по вопросам усиления конкурентоспособности морских продуктов и продуктов рыболовства Министерства морских дел и рыболовства Индонезии Артати Видиарти.

Согласно данным Центрального статистического агентства республики, общая стоимость индонезийского рыбного экспорта в первом квартале составила 1,75 млрд долларов (+4,15% к уровню прошлого года). А положительное сальдо торгового баланса за тот же период достигло 1,59 млрд долларов (+3,26%), пишет информагентство Vietnam Plus.

По мнению Артати Видиарти, увеличение стоимости экспорта и положительное сальдо торгового баланса в рыбохозяйственном секторе должны стать толчком к достижению запланированного показателя.

Индонезия является крупнейшим в мире экспортером водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию прессы республики. Общий доход от их поставок за рубеж в 2020 г. составил 5,2 млрд долларов. 4,84 млрд из этой суммы пришлось на продажи рыбы.

Главный рынок для рыбы и морепродуктов Индонезии – США, обеспечившие 44,23% от общей стоимости экспорта. Следом идут Китай (14,12%) и Япония (10,92%). В структуре поставок на первом месте стоит креветка, затем – тунец, головоногие моллюски, крабы и морские водоросли.

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