Чтобы реформа не превратилась в тормоз для промысла

Закон об обязательных требованиях предусмотрел новые сроки вступления в силу документов с нормами для бизнеса. Важно, чтобы эти изменения не мешали качественному регулированию в рыболовстве, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Закон об обязательных требованиях вышел в рамках масштабной реформы контрольно-надзорной деятельности. Положения нормативно-правовых актов с обязательными требованиями должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября. Но не раньше, чем пройдет 90 дней после дня официального опубликования документа.

Перестройка системы контроля и надзора, безусловно, важна, но встает вопрос, не будут ли тормозиться изменения правил рыболовства и другие документы, регулирующие промысел. Эта проблема уже возникла, когда выпускался приказ о новом минимальном суточном объеме вылова камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне. К счастью, документ вышел вовремя, в противном случае предприятиям пришлось бы ждать отвечающего промысловой практике показателя только в следующем году, рассказал на конференции Fishnews Online президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Важно, чтобы изменения законодательства не стали причиной для задержек выпуска правовой базы в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Отраслевые объединения планируют обратиться по этому вопросу в органы власти.

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