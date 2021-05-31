Добытчикам камчатского краба установили новый ориентир

Министерство сельского хозяйства снизило минимальный суточный объем вылова камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне. Таким образом, у флота будет больше времени для освоения квот.

Минсельхоз выпустил новый приказ о минимальных суточных объемах вылова крабов на судно в Дальневосточном бассейне – от 13 мая 2021 г. № 291.

Как сообщает корреспондент Fishnews, снижен показатель для камчатского краба Камчатско-Курильской подзоны – с 4 до 2 тонн. Объемы по другим объектам промысла и районам не изменились.

Напомним, что минимальные объемы Росрыболовство использует при расчете времени, на которые оформляется разрешение на промысел. Новый приказ вступит в силу с 1 сентября 2021 г.

«Снижение минимального объема вылова по камчатскому крабу в Камчатско-Курильской подзоне – актуальная мера регулирования для дальневосточных добытчиков краба. Практика прошлого года показала, что установленная ранее норма не соответствует промысловой обстановке и не позволяет полностью осваивать выделенные квоты, – прокомментировал президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. – Также важно отметить своевременность издания приказа, так как так он подпадает под действие положений федерального закона 31 июля 2020 года № 247 «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». В рамках этого закона вступление в силу правовых актов возможно либо с 1 сентября, либо с 1 марта соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней с момента опубликования. Благодаря усилиям Росрыболовства и Минсельхоза краболовы смогут использовать новые минимальные объемы вылова в текущем году и значительно снизить риски неосвоения основного промыслового объекта».

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