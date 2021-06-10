Депутаты поддержали поправки по иностранному влиянию в рыбной отрасли

Госдума приняла во втором чтении законопроект по снижению порога иностранного участия в рыбодобывающей организации, при котором потребуется предварительное согласование сделки с правкомиссией.

«Само название законопроекта говорит о его значимости, – отметил, представляя документ, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. – Речь идет о снижении зависимости от иностранных инвесторов рыбодобывающих компаний».

Напомним, что вылов водных биоресурсов относится к стратегическим для обеспечения обороны страны и безопасности государства отраслям. Сделки, которые приводят к установлению контроля иностранного инвестора над хозяйственными обществами в такой сфере, подлежат предварительному согласованию с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект, который поддержали депутаты, снижает порог иностранного участия в уставном капитале рыбодобывающей организации, когда требуется такое одобрение, – с нынешних 50% до 25%.

Как отмечали в ФАС, изменения помогут решить ряд проблем, связанных с исполнением поручения президента по выявлению сделок, которые допускают контроль над отечественными рыбодобывающими компаниями со стороны иностранных граждан или юрлиц. Проверки показали достаточно много случаев, когда иностранный инвестор имеет возможность контролировать деятельность таких компаний и блокировать невыгодные для себя решения, даже если его пакет акций не достигает 50%, сообщили в ведомстве.

Рассмотреть проект закона в третьем чтении депутаты планируют 15 июня.

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