Кальмара и налима Атлантики предлагают российским рыбакам

Росрыболовство снова организует аукцион по продаже долей квот вылова кальмара-иллекса и белого налима в районе регулирования НАФО. Всего на торги выставлено 36 лотов.

Ранее эти лимиты планировали реализовать на аукционе с 26 по 28 апреля. Теперь стартовые цены снижены.

Извещение и аукционная документация опубликованы на сайте Росрыболовства. Прием заявок завершится 12 июля в 11:00 по московскому времени. Новые торги запланированы на 19 июля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на аукцион выставлены 28 долей квот кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 НАФО по 3,448% и одна в 3,456%. Их начальные цены составляют примерно 3,105 млн и 3,112 млн рублей соответственно.

Также разыграют лимиты белого налима в подрайонах 3NO НАФО: шесть долей по 14,3% со стартовой стоимостью 512,4 тыс. рублей каждая и одна доля в 14,2% с начальной ценой 508,8 тыс. рублей.

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