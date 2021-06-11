Япония обвиняет россиянина в трагедии на море

В Японии завели дело против третьего помощника капитана российского траулера «Амур» Павла Добрянского. Ему вменяют в вину столкновение судна со шхуной «Хокко Мару - 8», которое повлекло гибель японских рыбаков.

Напомним, что 26 мая недалеко от Хоккайдо российское судно «Амур» (порт приписки Невельск) столкнулось с японской рыболовной шхуной «Хокко Мару – 8», которая перевернулась. Российские моряки подняли на борт пятерых японских рыбаков, но трое из них скончались.

Сейчас «Амур» и его экипаж находятся в порту Момбецу, сообщили Fishnews в пресс-службе МИД РФ. На судно наложен арест для обеспечения оплаты нанесенного ущерба.

«7 июня береговая охрана Японии проинформировала Генконсульство России в Саппоро об аресте третьего помощника капитана «Амура» П.П. Добрянского, который в момент аварии находился за штурвалом. Ему вменяется непредумышленное убийство при выполнении служебных обязанностей. Насколько нам известно, компетентные органы Японии намерены дать соответствующую оценку и действиям капитана японской шхуны», – рассказала на брифинге официальный представитель министерства Мария Захарова.

СМИ со ссылкой на Генконсульство РФ в Саппоро пишут, что уголовное дело возбудили по статьям 129 («Халатность») и 211 («Ненадлежащее управление судном») Уголовного кодекса Японии. Моряку предъявлены официальные обвинения.

Мария Захарова подчеркнула, что посольство России в Японии и Генконсульство в Саппоро взяли ситуацию под плотный контроль, поддерживают постоянный контакт с экипажем «Амура», судовладельцем, а также с местными компетентными органами.

«Консульский сотрудник выезжал в Момбэцу. Наши моряки чувствуют себя нормально, обеспечены водой и продовольствием, – отметила представитель министерства. – Для защиты интересов арестованного российская компания, которой принадлежит судно, наняла адвоката».

МИД России рассчитывает, что японские власти проведут объективное и непредвзятое расследование причин произошедшей трагедии, а весь экипаж и судно «Амур» будут в ближайшее время возвращены на родину.

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