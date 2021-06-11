В Свердловской области возрождают рыбоводство

Главрыбвод запустил в Свердловской области Кирюшкинское рыбоводное садковое хозяйство. Здесь будут выращивать сибирского осетра, стерлядь, нельму и муксуна – как мальков, так и товарную продукцию для торговых сетей.

Предприятие расположено на участке Глубоченского водохранилища в границах ООПТ. Сейчас в садках содержится ремонтно-маточные стада: около 2,3 тыс. экземпляров нельмы, более 1 тыс. сибирских осетров, 477 особей стерляди и 110 – муксуна, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Уже в ближайшее время хозяйство собирается производить не менее 7 тонн рыбы в год. В дальнейшем планируется увеличить мощность садковой линии для содержания не менее 40 тыс. особей маточного стада осетровых и сиговых, а также получения от них не менее 200 млн штук оплодотворенной икры.

Работы предполагается провести в 2021-2024 гг. в три этапа.

Напомним, осенью прошлого года Нижне-Обский филиал Главрыбвода озвучил планы по воссозданию известного в советское время Зеленоборского рыбопитомника в Свердловской области. Как отметили в пресс-службе филиала, приоритетом является как сохранение водных биоресурсов, так и товарное рыбоводство.

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