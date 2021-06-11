Новости
В Свердловской области запустили Кирюшкинское рыбоводное садковое хозяйство. Фото пресс-службы Нижне-Обского филиала Главрыбвода

В Свердловской области возрождают рыбоводство

Главрыбвод запустил в Свердловской области Кирюшкинское рыбоводное садковое хозяйство. Здесь будут выращивать сибирского осетра, стерлядь, нельму и муксуна – как мальков, так и товарную продукцию для торговых сетей.

Предприятие расположено на участке Глубоченского водохранилища в границах ООПТ. Сейчас в садках содержится ремонтно-маточные стада: около 2,3 тыс. экземпляров нельмы, более 1 тыс. сибирских осетров, 477 особей стерляди и 110 – муксуна, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Уже в ближайшее время хозяйство собирается производить не менее 7 тонн рыбы в год. В дальнейшем планируется увеличить мощность садковой линии для содержания не менее 40 тыс. особей маточного стада осетровых и сиговых, а также получения от них не менее 200 млн штук оплодотворенной икры.

Работы предполагается провести в 2021-2024 гг. в три этапа.

Напомним, осенью прошлого года Нижне-Обский филиал Главрыбвода озвучил планы по воссозданию известного в советское время Зеленоборского рыбопитомника в Свердловской области. Как отметили в пресс-службе филиала, приоритетом является как сохранение водных биоресурсов, так и товарное рыбоводство.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • В Свердловской области запустили Кирюшкинское рыбоводное садковое хозяйство. Фото пресс-службы Нижне-Обского филиала Главрыбвода
  • В садки заселили первых «квартирантов». Фото пресс-службы Нижне-Обского филиала Главрыбвода
  • Предприятие расположено на участке Глубоченского водохранилища. Фото пресс-службы Нижне-Обского филиала Главрыбвода
  • В садки заселили первых «квартирантов». Фото пресс-службы Нижне-Обского филиала Главрыбвода
  • В Свердловской области запустили Кирюшкинское рыбоводное садковое хозяйство. Фото пресс-службы Нижне-Обского филиала Главрыбвода
  • В садки заселили первых «квартирантов». Фото пресс-службы Нижне-Обского филиала Главрыбвода
  • В садки заселили первых «квартирантов». Фото пресс-службы Нижне-Обского филиала Главрыбвода
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: икраосетровыхросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

    Эдуард КЛИМОВ

    Мы не можем жить без рыбы, это факт

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Камчатка меняет облик отрасли

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор компании Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор компании Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia: отрасль готова показать себя

    Генеральный директор группы комппаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ

    Генеральный директор группы комппаний «Русский краб»

    Александр САПОЖНИКОВ

    Усиливаемся на всех основных рынках

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Марикультуре ДФО необходимы крупные игроки

    Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

    Президент Ассоциации добытчиков минтая

    Алексей БУГЛАК

    Охотоморская минтаевая путина 2021 года может войти в историю

    Все интервью

    Личное мнение

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

    Заслуженный работник рыбного хозяйства России Виктор КРАСАВЦЕВ

    Заслуженный работник рыбного хозяйства России

    Виктор КРАСАВЦЕВ

    О выборе проектов для новых рыбопромысловых судов

    Все материалы

    Крупным планом

    «Марик» поможет с выбором из современной линейки установок REICH для копчения и вяления по ценам официального представительства

    Marique: готовые решения для рыбопереработки

    Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья проанализировала, к каким результатам привело выполнение «рыбного» раздела дорожной карты ФАС. Фото пресс-службы ведомства

    К чему привела дорожная карта ФАС

    Средний вылов сардины на судосутки за последние четыре года поступательно увеличивался. Если в 2017 г. он составлял 2,5 тонны, то в 2020 г. – 111 тонн

    Результаты пелагической путины – 2020: бочка меда и ложка дегтя

    Новый флагман Архангельского тралового флота «Баренцево море» перед выходом на промысловые испытания. Фото предоставлено АТФ

    Новый траулер АТФ испытывают большой рыбалкой

    Все материалы

    События

    На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

    Второй траулер для «Норебо» встал на воду

    Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

    Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.