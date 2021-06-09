Ученые оценили начало лососевой путины

«Красная» путина уже стартовала на Камчатке, Чукотке, в Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской области. Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии опубликовал результаты промысла за первую пятидневку июня.

На Камчатке добыто около 185 тонн красной рыбы. Основной промысловый район – Камчатский залив. Пока в регионе ловят преимущественно нерку (выловлено около 174 тонн), сопутствующие виды — чавыча (порядка 10 тонн), кета (87 кг) и сима (38 кг).

В Хабаровском крае путина открылась в подзоне Приморье. Здесь отмечены гонцы горбуши и кеты. Общий вылов составил 47 кг.

В Сахалинской области уловы лососей представлены только симой. За отчетный период добыто 494 кг.

В Чукотском автономном округе и Приморском крае вылова тихоокеанских лососей пока нет, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Таким образом, суммарная добыча лососей на Дальнем Востоке России за первую пятидневку июня составила немногим более 185 тонн. Практически весь этот объем приходится на Камчатский край.

Рыбаков сориентируют НИСы

В рамках научного сопровождения путины институт приступил к учетным траловым съемкам преданадромных лососей в Беринговом море (научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский») и в северо-западной части Тихого океана (НИС «ТИНРО»).

Уловы преданадромной горбуши в прикурильских водах подтверждают результаты учетной траловой съемки, выполненной осенью прошлого года в Охотском море, - тогда общее количество откочевывавшей молоди горбуши оценили на уровне 2 млрд рыб. В частности, на первом и втором Курильских разрезах улов горбуши на траление в 2021 г. существенно превышает этот показатель сверхурожайного по горбуше 2018 г. и урожайного 2020 г.

У лососей России и Америки общая беда

Специалисты напомнили, что в прошлом году добыча тихоокеанских лососей снизилась как на Дальнем Востоке России, так и на Аляске.

«Анализ промысловой обстановки показал, что в 2021 г. объемы вылова лососей на Аляске на 23-ю неделю самые низкие с 2018 г. Особенность текущего года — преобладание в уловах кеты, тогда как в предыдущие годы основу добычи формировала нерка», - рассказали во ВНИРО.

Продолжающееся снижение вылова аляскинских лососей и перестройка их уловов, по-видимому, являются следствием негативного влияния на запасы глобальной перестройки экосистемы Северной Пацифики, считают ученые. Они предполагают уменьшение численности подходов и объемов добычи российских стад тихоокеанских лососей, которые в зимний период 2020-2021 гг. нагуливались на общих акваториях с аляскинскими стадами.

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