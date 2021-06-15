Малькам африканского сома открыли двери в Россию

Из списка товаров, на которые распространяется эмбарго, исключили мальков гибрида африканского клариевого сома. Это должно помочь в реализации аквакультурного проекта на Дальнем Востоке.

Постановлением правительства РФ от 9 июня 2021 г. № 877 внесено изменение в список продукции, на которую распространяются российские антисанкции. Как сообщает корреспондент Fishnews, в исключения добавили мальков гибрида африканского клариевого сома (Clarias gariepinus и Heterobranchus longifilis).

Ранее эту поправку предложило Министерство экономического развития. Изменение по мальку сома должно обеспечить реализацию проекта в аквакультуре – создание рыбоводного комплекса в Хабаровском крае.

Напомним, продовольственное эмбарго было введено в ответ на ограничения западных стран в отношении России. Ввоз определенных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия запрещен из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна, Великобритании. Список таких товаров определен постановлением правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews