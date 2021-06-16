Рыбаков-любителей Приморья оставят без двух видов краба

В Приморском крае с 20 июня будет запрещена добыча камчатского и синего крабов. Ограничение распространится на любительское рыболовство и продлится до конца 2022 г.

Напомним, временный запрет на вылов камчатского и синего крабов в подзоне Приморье был установлен приказом Минсельхоза от 13 мая 2021 г. № 299. Промрайон включает прибрежье Приморского края, где находятся места для любительского лова крабов, в том числе камчатского и синего.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, запрет касается всех видов добычи камчатского краба и синего краба в подзоне Приморье, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

«Ограничения вводятся с целью сохранения и восстановления популяции этих водных биоресурсов», – обратили внимание в ведомстве.

По информации федерального агентства, приказ вступает в силу с 20 июня 2021 г.

Напомним, на местах для любительского лова крабов в Приморском крае можно добывать колючего и волосатого четырехугольного крабов, а также крабов-стригунов – эти виды не попали под вводимый запрет.

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