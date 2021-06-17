Камчатка блеснула рыбными проектами

Рыбаки Камчатского края за 2020 г. добыли более 1,5 млн тонн рыбы и морепродуктов – на долю региона приходится более 30% от общероссийского вылова.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов, выступая с отчетом перед региональным парламентом, рассказал об основных отраслях развития экономики региона и крупных инвестпроектах, запущенных и реализованных в 2020 г.

В минувшем году Камчатский край сохранил за собой лидерство по объемам вылова и переработки рыбной продукции и в стране, и в федеральном округе: улов превысил 1,5 млн тонн, произведено более миллиона тонн товарной пищевой рыбной продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона. Край добывает свыше 40% совокупного улова по Дальневосточному бассейну и более 30% общероссийского вылова.

«Знаковым событием для Камчатского края стало открытие фабрики Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина по береговой переработке рыбы большой мощности. Это самый крупный инвестиционный проект в сфере рыбного хозяйства Камчатского края за последние 10 лет. Введен в эксплуатацию завод по капсулированию рыбьего жира омега-3 ООО «Тымлатский рыбокомбинат», – рассказал Владимир Солодов.

Он также отметил, что в рамках краевой программы по развитию рыбохозяйственного комплекса реализованы два инвестиционных проекта по строительству нового рыбоперерабатывающего завода в селе Ивашка и модернизации жиромучного цеха на территории АО «Озерновский РКЗ № 55» в поселке Озерновский.

12 июня 2021 г. на камчатской верфи заложили новый сейнер для Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина.

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