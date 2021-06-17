Прививки облегчат рыбе доступ в КНР

Росрыболовство рассчитывает, что тотальная вакцинация экипажей от коронавируса позволит решить проблемы с экспортом рыбопродукции в Китай. В ведомстве также настаивают на ужесточении мер контроля.

«Мы нацеливаем наши предприятия, чтобы они массово вакцинировали свои экипажи. К сожалению, случаи выявления зараженных именно на борту рыбопромысловых судов продолжаются», – заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе рабочей поездки в Мурманск.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вопрос о вакцинации в Росрыболовстве считают важным в связи с проблемами, которые возникают при экспорте рыбной продукции в Китай. «Сейчас китайские коллеги ужесточают требования, в том числе к транзитным поставкам через Корею», - предупредил Илья Шестаков.

По его словам, меры контроля необходимо ужесточать. «Мы все-таки надеемся на больший контроль со стороны Роспотребнадзора, для того чтобы все-таки обсервацию проходили члены экипажей контролируемую, а не заявительную. Вопрос, связанный с необходимостью вакцинации всего экипажа, даст нам возможность эти проблемы с нашими коллегами с точки зрения поставок на экспорт нашей продукции закрыть», – заявил глава рыбного ведомства.

Накануне на снижение показателей по экспорту рыбы и морепродуктов по итогам 2020 г. указал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая на заседании коллегии Минсельхоза.

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