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Заявку подает студентка Дальневосточного института управления РАНХиГС Ольга САМАР. Фото пресс-службы правительства Хабаровского края

МФЦ Камчатки и Хабаровского края помогают коренным

В Камчатском и Хабаровском краях представители коренных малочисленных народов теперь могут заявиться на включение в федеральный список КМНС через многофункциональные центры. В этих учреждениях стала доступна новая госуслуга.

«После включения в федеральный список представителям коренных малочисленных народов станет легче получать адресные меры соцподдержки или реализовывать их законные права. Войти в этот реестр теперь проще. В МФЦ услуга предоставляется по принципу «одного окна», и обращаться в другие ведомства больше не нужно. Специалисты сами заполняют заявления, заверяют копии необходимых документов и отправляют сформированный пакет в Федеральное агентство по делам национальностей», – рассказали в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

В регионе новая услуга заработала с 17 июня. Ей уже воспользовались первые представители коренных малочисленных народов. Паспорт и документ, подтверждающий национальность, – это все, что им потребовалось для внесения в федеральный список.

«Для нас такой способ подачи заявления – более надежный вариант, нежели по почте, без лишних расходов и траты времени. Процедура предельно проста – даже копии у нотариуса заверять больше не нужно», – поделился житель Хабаровска Иван Бельды.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, услуга доступна во всех отделениях МФЦ региона.

Это стало возможным благодаря содействию регионального министерства природных ресурсов и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края.

С 15 июня такая услуга стала доступна и в Камчатском крае. Его МФЦ тоже принимают от представителей коренных народов заявки на включение в федеральный реестр.

«У представителя коренных народностей будет возможность один раз подтвердить свою национальную принадлежность, а не предоставлять каждый раз ряд документов профильным ведомствам при реализации прав на традиционное рыболовство, охоту и иные меры государственной поддержки», – отметили в региональном правительстве.

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Fishnews

  • Заявку подает студентка Дальневосточного института управления РАНХиГС Ольга САМАР. Фото пресс-службы правительства Хабаровского края
  • Новой услугой воспользовался почетный гражданин Нанайского района Иван БЕЛЬДЫ. Фото пресс-службы правительства Хабаровского края
  • В Хабаровском крае представители коренных малочисленных народов теперь могут заявиться на включение в федеральный список через МФЦ. Фото пресс-службы правительства региона
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