Лев Бочаров: Мы рассчитывали на помощь Fishnews

Роль отраслевого СМИ особенно возрастает, когда в рыбохозяйственном комплексе много вопросов и идет поиск новых решений, считает профессор Лев Бочаров.

«О важной роли СМИ в современном обществе говорят много и с этим трудно спорить, - отметил советник президента ВАРПЭ профессор Лев Бочаров. - Особенно это касается рыбной отрасли России, ведь наш рыбохозяйственный комплекс – это обширный конгломерат не только рыбодобывающих компаний, но и учреждений науки и образования, а также перерабатывающих, логистических, торговых предприятий. Этот сложный комплекс нуждается в некоей связи между своими составляющими. Так вот, роль связующего звена в значительной мере играют СМИ».

Лев Бочаров подчеркнул возрастающую роль средств массовой информации в сложные для отрасли периоды. «Разные были времена, и не всегда все было прекрасно в отрасли. Именно когда идет напряженный поиск новых решений и подходов, роль СМИ, безусловно, возрастает, - подчеркнул ученый.

По его мнению, появившись 15 лет назад , Fishnews глубоко погрузился в отраслевую проблематику.

« Я много лет руководил ТИНРО , и могу сказать, что Fishnews всегда был опорой, во всяком случае, если говорить о Дальнем Востоке, о рыбохозяйственной науке. Всегда мы шли рука об руку. И мы рассчитывали на вашу помощь, потому что и нас, бывало, клевали. Медиахолдинг всегда был активен и пытался вникнуть, понять проблему. Вы глубоко погружаетесь в тематику и не хуже ученых знаете болевые точки рыбной отрасли. Вот и сегодня вы проводите o nline-конференции , за которыми пристально следят рыбаки. Большое вам спасибо за эти 15 лет, и к искренней благодарности я могу прибавить только самые добрые пожелания», - сказал Лев Бочаров.

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