На уборку рек и морей выделят дополнительные деньги

Президент Владимир Путин предложил добавить около 20 млрд рублей на очистку рек и морских вод. Выделенные средства должны пойти в том числе на подъем затонувших судов.

В рамках нацпроекта «Экология» уже предусмотренs значительные средства на ликвидацию ранее накопленного ущерба окружающей среде, отметил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». «У нас много таких точек, проблем по стране. Нам нужно нарастить темпы этой работы, особенно по сложным объектам», - сказал глава государства.

Он выступил за допфинансирование на уборку акваторий, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«Предлагаю дополнительно выделить порядка 20 млрд рублей на очистку рек и нашего территориального моря, внутреннего моря России, в том числе на подъем затонувших судов, которые загрязняют акватории наших рек, консервацию и очистку выработанных месторождений, старых нефтегазовых скважин и так далее», - заявил Владимир Путин.

Напомним, что правительство РФ в феврале утвердило дорожную карту по подъему затонувших в акваториях Дальнего Востока судов. Пилотным регионом по очистке от «подводного флота» определена Магаданская область.

К июлю Минтранс совместно с Министерством финансов и Росимуществом должны оценить перспективы распространения полученного опыта на другие регионы страны.

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