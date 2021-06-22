Рыбакам-любителям Заполярья разрешили поймать больше семги

В Мурманской области почти на 1,1 тонны увеличен объем атлантического лосося для любительского рыболовства на реке Кола. Ранее лимиты были сокращены по сравнению с прошлым годом по рекомендации науки.

Об увеличении лимитов рассказал губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, на участке «Кола-1» разрешенный объем вылова семги теперь составляет 550 кг, на «Кола-2» – 643 кг, на «Кола-3» – 200 кг.

Напомним, в этом году Полярный филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии установил рекомендованный объем вылова семги на реке Кола для всех видов рыболовства на уровне 2,273 тонны - на 40% меньше, чем в 2020 г. Причем сокращение коснулось именно любительской рыбалки.

В начале июня региональное минприроды после обсуждения с Главрыбводом предложило Росрыболовству перераспределить объемы за счет невостребованных лимитов для искусственного воспроизводства.

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