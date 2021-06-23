Александр Сафронов: Наша цель - удобство для законопослушных участников ВЭД

Внедрение цифровых технологий помогает обеспечить более высокую скорость таможенных операций и прозрачность взаимодействия между участниками ВЭД и таможенной службой, отмечает начальник Дальневосточной электронной таможни Александр Сафронов.

Дальневосточная электронная таможня была создана в мае 2020 г. - в результате масштабной реформы таможенных органов.

«Если раньше в нашей стране действовало порядка 600 мест таможенного оформления, то теперь эта работа сконцентрирована в 16 местах. По итогам преобразований создано 8 электронных таможен и 16 центров электронного декларирования - Дальневосточный ЦЭД как раз входит в структуру Дальневосточной электронной таможни», - рассказал в интервью Fishnews руководитель ДВЭТ Александр Сафронов.

Дальневосточная электронная таможня занимается декларированием товаров, перевозимых сухопутным и воздушным транспортом, операции выполняются исключительно в электронной форме.

Важное место в работе таможни занимает продукция из водных биоресурсов. «Если брать статистику за пять месяцев, то в экспорте на долю этих товаров приходится 15,4% в стоимостном выражении. Поставки продукции из водных биоресурсов в натуральном выражении в общем объеме занимают третье место. Крупнейшая страна-контрагент - это Китай, на него приходится 72% экспорта рыбы и других водных биоресурсов в денежном выражении», - отметил Александр Сафронов.

Также значительные объемы вывозятся в Республику Корея: 25% по стоимости и более 50% по весу нетто.

«Безусловно, мы понимаем важность поставок рыбы и морепродуктов для развития экспорта и стремимся выпускать эти товары в срок, при котором они не теряют своего качества», - подчеркнул начальник Дальневосточной электронной таможни.

Широкое внедрение цифровых технологий предусмотрено стратегией развития таможенной службы до 2030 г., которую утвердило правительство.

«Базой для изменений, в том числе для концентрации декларирования в 16 точках, стала единая автоматизированная информационная система таможенных органов. Она позволила в короткие сроки поменять структуру взаимодействия с участниками ВЭД, сократить сроки оформления грузов. По данным за май, мы выпускаем 92-94% декларационного массива в один день, порядка 78% деклараций выпускается в промежуток до четырех часов», - привел данные глава ДВЭТ.

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