Совет Федерации поддержал равный НДС для форели

Сенаторы одобрили изменения Налогового кодекса, предусматривающие преференции для аквакультуры. От НДС освободили продажу племенной продукции, налог снижен не только для морской, но и для пресноводной форели.

Совет Федерации поддержал закон «О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Поправки должны создать условия для поддержки отечественного производителя. Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов в мае 2021 г.

От НДС освобождена реализация племенных рыб, эмбрионов, молоди, полученных от племенных рыб. Снижается с 20% до 10% ставка налога на добавленную стоимость не только при продаже живой морской, но и живой пресноводной форели, сообщает корреспондент Fishnews.

Новый закон должен вступить в силу с 1 января 2022 г., но не раньше чем через месяц со дня его официального опубликования.

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