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Изменения Налогового кодекса должны помочь развитию отечественной аквакультуры. Фото из телеграм-канала правительства Сахалинской области

Совет Федерации поддержал равный НДС для форели

Сенаторы одобрили изменения Налогового кодекса, предусматривающие преференции для аквакультуры. От НДС освободили продажу племенной продукции, налог снижен не только для морской, но и для пресноводной форели.

Совет Федерации поддержал закон «О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Поправки должны создать условия для поддержки отечественного производителя. Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов в мае 2021 г.

От НДС освобождена реализация племенных рыб, эмбрионов, молоди, полученных от племенных рыб. Снижается с 20% до 10% ставка налога на добавленную стоимость не только при продаже живой морской, но и живой пресноводной форели, сообщает корреспондент Fishnews.

Новый закон должен вступить в силу с 1 января 2022 г., но не раньше чем через месяц со дня его официального опубликования.

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