Депутаты предложили уравнять НДС для форели

В Госдуму поступил законопроект об одинаковой ставке налога на добавленную стоимость для морской и пресноводной форели. Также предложено освободить от НДС реализацию племенной продукции для аквакультуры.

Депутаты Алексей Гордеев, Владимир Кашин и Владимир Блоцкий передали на рассмотрение Госдумы законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Поправки призваны помочь развитию аквакультуры в стране, сообщает корреспондент Fishnews.

По действующему законодательству, живая рыба облагается НДС по ставке 10%. Исключение составляют ценные виды рыб, в том числе форель, со ставкой в 20%. Однако для морской форели предусмотрен 10% НДС.

В результате хозяйства, занимающиеся разведением пресноводной форели, несут дополнительную финансовую нагрузку, отмечено в пояснительной записке к законопроекту. Депутаты предложили применять одинаковый подход и определить и для морской, и для пресноводной форели ставку 10%.

Также законопроект предусматривает освобождение от налога реализации племенной продукции рыбоводства: рыб живых, икры рыбоводной, молоди рыбы. В сфере животноводства такая льгота уже есть. Изменения должны убрать это несоответствие.

«Принятие данного законопроекта позволит урегулировать последствия введенных с 1 января 2019 года изменений порядка уплаты НДС плательщиками ЕСХН в отдельных отраслях сельского хозяйства и создать налоговые стимулы для развития племенных форелеводческих хозяйств и отечественного товаропроизводителя», – сказано в пояснительной записке.

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