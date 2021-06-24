Новости
Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ провел совещание, на котором обсудили результаты работы рыбоохраны. Фото пресс-службы ФАР

Рыбоохрана эффективна не везде

За первые пять месяцев ряд теруправлений Росрыболовства нарастил показатели работы рыбоохраны. Однако принимаемые меры не привели к такому результату повсеместно, отметили в ведомстве.

На совещании в Федеральном агентстве по рыболовству обсудили результаты работы инспекторов и меры для дальнейшего повышения эффективности деятельности теруправлений.

«С учетом значительного снабжения рыбоохраны новой техникой и обмундированием в 2020 году необходимо оценить эффективность работы инспекторов. Планируем продолжить материально-техническое обеспечение и довести его до нормативных значений», - отметил руководитель ФАР Илья Шестаков.

Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Виталий Молоков доложил о результатах работы территориальных управлений за пять месяцев. Выявлено более 38,16 тыс. нарушений – на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По росту показателей лидируют Северо-Кавказское (65,4%), Североморское (209%) и Ангаро-Байкальское (8,5%) теруправления. Снижение количества составленных протоколов зафиксировано у Северо-Западного, Московско-Окского и Сахалино-Курильского ТУ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, сумма административных штрафов выросла на 0,6%, до 114,46 млн рублей. Общая сумма взысканных штрафов (без учета сумм поступлений за прошлые периоды) составляет 45,95 млн рублей (+7,1%).

По итогам на 31 мая, сумма предъявленных исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам и среде их обитания, выросла на 10% – до 56,21 млн рублей. В этом направлении лидируют Енисейское, Северо-Кавказское, Сахалино-Курильское территориальные управления. Снижение сумм исков зафиксировано у Северо-Западного, Верхнеобского, Приморского ТУ.

В следственные органы передано 1404 материала с признаками уголовных деяний (5,4% от общего числа нарушений). Количество возбужденных уголовных дел по направленным материалам выросло на 1,6% - до 744. В достижение этого результата внесли вклад Средневолжское, Московско-Окское и Ангаро-Байкальское территориальные управления.

У нарушителей изъято более 94,4 тонн водных биоресурсов (без учета изъятий на маршрутах транспортировки, в местах хранения и реализации), 77,67 тыс. орудий лова и 2934 транспортных средств.

По общему результату в тройку лидеров вошли Североморское (положительное значение имеют 10 показателей из 10), Северо-Восточное (9 из 10), Северо-Кавказское (7 из 10) теруправления.

«Необходимо подтянуть показатели, проанализировать причины отставания. Это особенно важно сейчас. На дальнем Востоке с 1 июня стартовала лососевая путина. Скоро начнется нерест байкальского омуля. От работы рыбоохраны зависит как сам промысел, так и заполнение естественных нерестилищ», – подчеркнул глава Росрыболовства.

Для укрепления сил в Сахалино-Курильское, Северо-Восточное, Амурское и Ангаро-Байкальское территориальные управления будут командированы 45 инспекторов из других регионов. Прорабатывается вопрос о дополнительном командировании на Сахалин еще 5 сотрудников. Глава Росрыболовства поручил руководителям территориальных управлений организовать их работу и представить отчеты.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокросрыболовствосахалинуголовное дело
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Все материалы

Интервью

Начальник Дальневосточной электронной таможни Александр САФРОНОВ. Фото пресс-службы ДВТУ

Начальник Дальневосточной электронной таможни

Александр САФРОНОВ

Наша цель - удобство для законопослушных участников ВЭД

Председатель совета директоров РК «Восток-1» Валерий ШЕГНАГАЕВ

Председатель совета директоров РК «Восток-1»

Валерий ШЕГНАГАЕВ

Наши начинания – будущее российского рыболовства

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбной отрасли региона нужна стратегия

Генеральный директор компании Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор компании Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia: отрасль готова показать себя

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

Проект среднего краболовного судна СКС56 «Командор». Изображение предоставлено Центром технологии судостроения и судоремонта

Охотники на краба

«Марик» поможет с выбором из современной линейки установок REICH для копчения и вяления по ценам официального представительства

Marique: готовые решения для рыбопереработки

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья проанализировала, к каким результатам привело выполнение «рыбного» раздела дорожной карты ФАС. Фото пресс-службы ведомства

К чему привела дорожная карта ФАС

Средний вылов сардины на судосутки за последние четыре года поступательно увеличивался. Если в 2017 г. он составлял 2,5 тонны, то в 2020 г. – 111 тонн

Результаты пелагической путины – 2020: бочка меда и ложка дегтя

Все материалы

События

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.