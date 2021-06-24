Рыбоохрана эффективна не везде

За первые пять месяцев ряд теруправлений Росрыболовства нарастил показатели работы рыбоохраны. Однако принимаемые меры не привели к такому результату повсеместно, отметили в ведомстве.

На совещании в Федеральном агентстве по рыболовству обсудили результаты работы инспекторов и меры для дальнейшего повышения эффективности деятельности теруправлений.

«С учетом значительного снабжения рыбоохраны новой техникой и обмундированием в 2020 году необходимо оценить эффективность работы инспекторов. Планируем продолжить материально-техническое обеспечение и довести его до нормативных значений», - отметил руководитель ФАР Илья Шестаков.

Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Виталий Молоков доложил о результатах работы территориальных управлений за пять месяцев. Выявлено более 38,16 тыс. нарушений – на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По росту показателей лидируют Северо-Кавказское (65,4%), Североморское (209%) и Ангаро-Байкальское (8,5%) теруправления. Снижение количества составленных протоколов зафиксировано у Северо-Западного, Московско-Окского и Сахалино-Курильского ТУ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, сумма административных штрафов выросла на 0,6%, до 114,46 млн рублей. Общая сумма взысканных штрафов (без учета сумм поступлений за прошлые периоды) составляет 45,95 млн рублей (+7,1%).

По итогам на 31 мая, сумма предъявленных исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам и среде их обитания, выросла на 10% – до 56,21 млн рублей. В этом направлении лидируют Енисейское, Северо-Кавказское, Сахалино-Курильское территориальные управления. Снижение сумм исков зафиксировано у Северо-Западного, Верхнеобского, Приморского ТУ.

В следственные органы передано 1404 материала с признаками уголовных деяний (5,4% от общего числа нарушений). Количество возбужденных уголовных дел по направленным материалам выросло на 1,6% - до 744. В достижение этого результата внесли вклад Средневолжское, Московско-Окское и Ангаро-Байкальское территориальные управления.

У нарушителей изъято более 94,4 тонн водных биоресурсов (без учета изъятий на маршрутах транспортировки, в местах хранения и реализации), 77,67 тыс. орудий лова и 2934 транспортных средств.

По общему результату в тройку лидеров вошли Североморское (положительное значение имеют 10 показателей из 10), Северо-Восточное (9 из 10), Северо-Кавказское (7 из 10) теруправления.

«Необходимо подтянуть показатели, проанализировать причины отставания. Это особенно важно сейчас. На дальнем Востоке с 1 июня стартовала лососевая путина. Скоро начнется нерест байкальского омуля. От работы рыбоохраны зависит как сам промысел, так и заполнение естественных нерестилищ», – подчеркнул глава Росрыболовства.

Для укрепления сил в Сахалино-Курильское, Северо-Восточное, Амурское и Ангаро-Байкальское территориальные управления будут командированы 45 инспекторов из других регионов. Прорабатывается вопрос о дополнительном командировании на Сахалин еще 5 сотрудников. Глава Росрыболовства поручил руководителям территориальных управлений организовать их работу и представить отчеты.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews