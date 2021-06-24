Научный совет НАФО рекомендовал квоты на будущий год

На сессии научного совета Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантики (НАФО) рекомендовали общие допустимые уловы на 2022 г. Это в том числе лимиты черного палтуса, трески и морского окуня, которые осваивает российский флот.

Очередная сессия научного совета НАФО прошла в режиме веб-конференции. В ней приняли участие делегации Великобритании, Дании (включая экспертов из Гренландии и Фарерских островов), Евросоюза, Канады, Норвегии, Российской Федерации, Соединенных Штатов, Украины, Японии, сотрудники секретариата НАФО, а также наблюдатели ряда международных организаций.

В рамках сессии состоялись заседания четырех постоянных комитетов, в том числе комитета по рыбохозяйственной науке (STACFIS). По итогам его работы научный совет рекомендовал объемы общего допустимого улова на 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Рекомендованный ОДУ черного палтуса микрорайонов 2+3KLMNO составил 15 864 тонны, трески микрорайона 3М – 3000 тонн, морских окуней микрорайона 3М – 10 933 тонны, колючего ската микрорайонов 3LNO – 3 511 тонн, желтохвостой камбалы микрорайонов 3LNO – 22 100 тонн, черного палтуса микрорайонов 1ABCD – 36 730 тонн, белого налима микрорайонов 3NO – 400 тонн, северного короткоперого кальмара подрайонов 3+4 – 34 000 тонн.

Для трески, длинной камбалы и мойвы микрорайонов 3NO, а также камбалы-ерша микрорайонов 3LNO и 3М совет считает нужным сохранить мораторий.

Окончательные объемы общих допустимых уловов установят на ежегодной сессии Комиссии НАФО в сентябре.

Во ВНИРО обратили внимание, что определенную тревогу вызывают возможные последствия политики НАФО по защите уязвимых морских экосистем.

«Наиболее значимым результатом прошедшего заседания являются представленные рекомендации по созданию новых и расширению действующих участков, закрытых для донного промысла. Позиция отдельных стран, в том числе и Российской Федерации, о необходимости исчерпывающего обоснования для каждого из таких случаев способна только отдалить внесение подобных предложений на рассмотрение рыболовной комиссии», - отметили в институте.

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