МРСу нужен выбор

При подготовке закона об электронном промысловом журнале важно учесть специфику использования небольших судов, отметил на конференции Fishnews Online председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Изучая законопроект об использовании электронного промыслового журнала, предприятия обратили внимание на формулировку, которая определяет: на какой категории судов ЭПЖ должен применяться в обязательном порядке. В той версии проекта, которая была предложена для рассмотрения бизнес-сообществу, говорится о флоте, который оснащен техническими средствами контроля.

По закону, ТСК обязательно устанавливаются на суда с главным двигателем мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью более 80 тонн. Однако нужно напомнить о судах типа МРС-150, 225, которые оснащаются техническими средствами контроля для исполнения требований постановления правительства от 15 августа 2014 г. № 811. Этот документ определяет правила для судов, пользующихся возможностями неоднократного пересечения госграницы в упрощенном порядке.

Получается, что на таком флоте также должен использоваться электронный промысловый журнал, а альтернативы здесь законопроект не предусматривает.

«Компании, использующие такой флот, отмечают: переход на ЭПЖ здесь проблематичен из-за больших расходов, отсутствия в экипаже людей с достаточной квалификацией, которые могли бы его вести», - рассказал Владимир Галицын.

Для такого флота необходимо оставить возможность выбора: вести ЭПЖ или промысловый журнал в бумажном виде, считает руководитель ассоциации. На конференции было отмечено, что вопрос актуален не только для Камчатского края, но и для других регионов.

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